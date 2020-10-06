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ОМОН в Бурятии задержал ловцов байкальского омуля

ОМОН в Бурятии задержал ловцов байкальского омуля
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
На сети полицейские и ОМОНовцы наткнулись во время рейда

На днях во время рейда в дельте реки Селенга полицейские и бойцы ОМОН нашли рыболовную сеть, в которой находилась рыба. Сеть была установлена в нескольких километрах от села Фофоново Кабанского района, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Позже были задержаны двое мужчин, которые занимались незаконной ловлей рыбы. У браконьеров изъяты лодка с мотором, 60-метровая сеть и более 40 хвостов байкальского омуля.

Задержанные, жители Кабанского района, были доставлены в отдел полиции. По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов органами следствия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса РФ. Ведётся следствие.



Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе сотрудники ОМОН недалеко от того же села Фофоново Кабанского района также поймали браконьеров. У них обнаружили 10-метровую самодельную и более 160 омулей.

В Бурятии с 1 октября 2017 года введён запрет на вылов байкальского омуля. Во время нереста размер причинённого ущерба за один хвост байкальского омуля составляет 7 280 рублей.
ОМОН Росгвардия омуль браконьерство
 
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