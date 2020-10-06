Лес горит в Закаменском районе
Вчера, 5 октября в 16 часов в Закаменском районе Бурятии был обнаружен лесной пожар. Предварительно, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Тушение продолжается. На пожаре работает 18 сотрудников лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано три единицы лесопожарной техники.
Общая площадь, пройденная огнём, составляет 4 га.
Как сообщал «Байкал-Daily», 1 октября в республике был снят особый противопожарный режим.
В Бурятии тушат лесной пожар
Происшествия, Фото:
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