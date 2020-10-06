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В Бурятии ВАЗ врезался в столб

В Бурятии ВАЗ врезался в столб
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Авария произошла вечером

Накануне, 5 октября, водитель автомобиля ВАЗ попал в ДТП в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии.

За рулём машины ехал 21-летний молодой человек. На улице Первомайская он не справился с управлением и врезался в электроопору.

- В результате ДТП водитель с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.


Как сообщал «Байкал-Daily», в выходные в Бурятии были насмерть сбиты два пешехода, один из них погиб в результате наезда маршрутки. Также в воскресенье в аварии пострадали пьяные водитель и пассажирка.


ДТП
 
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