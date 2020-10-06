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В Улан-Удэ авария оставила без тепла дома возле ТЭЦ-1

В Улан-Удэ авария оставила без тепла дома возле ТЭЦ-1
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Работы ведутся со вчерашнего дня

В понедельник, 5 октября в Улан-Удэ в 12 часов дня из-за выхода воды из-под земли на территории ТЭЦ-1 произошло отключение теплоснабжения. Оно коснулось пяти жилых домов по ул. ТЭЦ-1, дома 1,2,3,4,5.

В 23:00 рабочие заменили аварийный участок трубы. Но при запуске теплоносителя был обнаружен новый порыв на трубопроводе, сообщают оперативные службы города.

Ремонтные работы будут продолжены сегодня, 6 октября.
отключение тепла
 
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