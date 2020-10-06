Работы ведутся со вчерашнего дня
В понедельник, 5 октября в Улан-Удэ в 12 часов дня из-за выхода воды из-под земли на территории ТЭЦ-1 произошло отключение теплоснабжения. Оно коснулось пяти жилых домов по ул. ТЭЦ-1, дома 1,2,3,4,5.
В 23:00 рабочие заменили аварийный участок трубы. Но при запуске теплоносителя был обнаружен новый порыв на трубопроводе, сообщают оперативные службы города.
Ремонтные работы будут продолжены сегодня, 6 октября.
В Улан-Удэ авария оставила без тепла дома возле ТЭЦ-1
Происшествия, Фото:
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