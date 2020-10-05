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В Братске благодаря соцсетям поймали наглого водителя

В Братске благодаря соцсетям поймали наглого водителя
Происшествия, 
Водитель получил два штрафа

В Братске сотрудники ГИБДД установили водителя, грубо нарушившего правила дорожного движения. Видеозапись нарушения появилась в пятницу в соцсетях.

Водитель элитной иномарки, объехав по встречной полосе стоящие автомобили, пересёк перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

- Сотрудники ГИБДД установили нарушителя и привлекли его к административной ответственности. По части 4 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях (выезд в нарушение рравил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения), ему предстоит оплатить штраф в размере 5 тысяч рублей. Ещё 1 тысячу рублей штрафных санкций, автолюбитель обязан оплатить за проезд на красный цвет, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.




водители ГИБДД
 
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