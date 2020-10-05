В Братске большегруз насмерть сбил дорожного рабочего

Происшествия, Фото: УГИБДД по Иркутской области

Ещё двое водителей госпитализированы



В Братске сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором погиб дорожный рабочий.



Предварительно полицейские установили, что около 10.50 часов 51-летний водитель большегруза «Ивеко», следуя по федеральной автодороге «Вилюй», совершил столкновение с автомобилем «ДМК», который выполнял дорожные работы на проезжей части. После столкновения «Ивеко» наехал на 49-летнего дорожного рабочего. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.



Водителей обоих транспортных средств с травмами госпитализированы в больницу, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.









