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В Братске большегруз насмерть сбил дорожного рабочего

В Братске большегруз насмерть сбил дорожного рабочего
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Ещё двое водителей госпитализированы

В Братске сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором погиб дорожный рабочий.

Предварительно полицейские установили, что около 10.50 часов 51-летний водитель большегруза «Ивеко», следуя по федеральной автодороге «Вилюй», совершил столкновение с автомобилем «ДМК», который выполнял дорожные работы на проезжей части. После столкновения «Ивеко» наехал на 49-летнего дорожного рабочего. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

Водителей обоих транспортных средств с травмами госпитализированы в больницу, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.




ДТП смерть
 
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