Ещё двое водителей госпитализированы
В Братске сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором погиб дорожный рабочий.
Предварительно полицейские установили, что около 10.50 часов 51-летний водитель большегруза «Ивеко», следуя по федеральной автодороге «Вилюй», совершил столкновение с автомобилем «ДМК», который выполнял дорожные работы на проезжей части. После столкновения «Ивеко» наехал на 49-летнего дорожного рабочего. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.
Водителей обоих транспортных средств с травмами госпитализированы в больницу, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
В Братске большегруз насмерть сбил дорожного рабочего
Происшествия, Фото:
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