Авария произошла в селе Багдарин
Накануне, 4 октября, примерно в половине второго часа дня в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии в ДТП попал подросток на мотоцикле. О происшествии сообщила группа «Баунт-инфо. 24/7».
Авария случилась на 172 км автодороги «Романовка – Багдарин».
В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» уточнили, что 58-летняя женщина-водитель автомобиля «Тойота Королла» при совершении обгона столкнулась с мотоциклом. За рулём мотоцикла находился 16-летний юноша.
Участники ДТП осмотрены медиками на месте происшествия и отпущены домой.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Иволгинском районе маршрутка насмерть сбила пешехода. Личность погибшего не установлена.
В Бурятии в ДТП попал подросток на мотоцикле
Происшествия, Фото:
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