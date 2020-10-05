Он не смог сдать вождение
В Иркутской области следователи завершили расследование уголовного дела 37-летнего мужчины, который пытался дать взятку ради водительских прав.
По версии следствия, 24 сентября 2020 года мужчина сдавал практический экзамен по вождению, чтобы заменить водительское удостоверение. Но при параллельной парковке мужчина наехал колесом на линию разметки, обозначающей границы участка упражнения. Тогда инспектор ГИБДД сообщил мужчине, что он не сдал экзамен и назначил пересдачу.
Мужчина, не став дожидаться пересдачи, пришёл в отдел ГИБДД и передал начальнику отдела шесть тысяч рублей за решение проблемы.
- Начальник ОГИБДД от взятки отказался. В настоящее время уголовное дело, с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.
Житель Иркутской области пытался поменять права за взятку
Происшествия, Фото:
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