В Иркутске накрыли подпольный покерный салон

Салон проработал два года



В Иркутске следователи Следственного комитета, МВД и бойцы СОБР Росгвардии пресекли деятельность игорного заведения. В ходе обыска изъяли игровой стол, фишки и игральные карты для игры в покер, документацию, сотовые телефоны и деньги.



Игровой салон функционировал два года, с октября 2018-го. Организаторы игорного бизнеса задержаны и доставлены в следственный отдел. Молодые люди дали признательные показания, они сотрудничают со следствием. В квартирах лидера и участников организованной группы проведены обыски.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования, вне игорной зоны, совершенные организованной группой». В настоящее время по делу продолжаются следственные и оперативные действия, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

