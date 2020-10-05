Салон проработал два года
В Иркутске следователи Следственного комитета, МВД и бойцы СОБР Росгвардии пресекли деятельность игорного заведения. В ходе обыска изъяли игровой стол, фишки и игральные карты для игры в покер, документацию, сотовые телефоны и деньги.
Игровой салон функционировал два года, с октября 2018-го. Организаторы игорного бизнеса задержаны и доставлены в следственный отдел. Молодые люди дали признательные показания, они сотрудничают со следствием. В квартирах лидера и участников организованной группы проведены обыски.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования, вне игорной зоны, совершенные организованной группой». В настоящее время по делу продолжаются следственные и оперативные действия, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.
В Иркутске накрыли подпольный покерный салон
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Салон проработал два года
Личность погибшей женщины устанавливается
Вопиющий случай произошёл в заказнике
Всего в регионе более 19,6 тысяч случаев заболевания COVID-19
Конопля росла на землях сельхозназначения
В подразделении «Бурятэнерго» зафиксирована вспышка коронавируса
Мужчина варил наркотики на чердаке многоквартирного дома
Пенсионерку вызволяли спасатели
Пожар произошёл на территории фермы
Общее число заболевших в регионе меньше, чем в Бурятии
Раскрыты подробности убийства мужчины, которого считали без вести пропавшим
Подростка запечатлела камера в магазине
Пожилую женщину спасли спички
Имя погибшего пока не установлено
Автомобиль врезался в электроопору