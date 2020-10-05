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В Иркутске накрыли подпольный покерный салон

Происшествия, 
Салон проработал два года

В Иркутске следователи Следственного комитета, МВД и бойцы СОБР Росгвардии пресекли деятельность игорного заведения. В ходе обыска изъяли игровой стол, фишки и игральные карты для игры в покер, документацию, сотовые телефоны и деньги.

Игровой салон функционировал два года, с октября 2018-го. Организаторы игорного бизнеса задержаны и доставлены в следственный отдел. Молодые люди дали признательные показания, они сотрудничают со следствием. В квартирах лидера и участников организованной группы проведены обыски.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования, вне игорной зоны, совершенные организованной группой». В настоящее время по делу продолжаются следственные и оперативные действия, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.
игровой клуб
 
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