Личность погибшей женщины устанавливается
Накануне, 4 октября, около пяти часов вечера пожарным поступило сообщение о возгорании по улице Гагарина в Улан-Удэ. К месту вызова выехали дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 1, 2 и 3.
К моменту прибытия первого подразделения из подвала жилого дома шёл густой дым. Огонь был полностью ликвидирован на площади три квадратных метра спустя пяти минут после подачи первого ствола.
В ходе осмотра подвала звено газодымозащитной службы обнаружило тело женщины. Кто это, пока неизвестно.
Причина пожара, обстоятельства гибели и личность погибшей устанавливаются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Всего к тушению привлекалось 12 человек и пять единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 29 сентября в Баргузинском районе мужчина погиб в загоревшемся автомобиле.
В Улан-Удэ пожарные нашли в подвале труп
Происшествия, Фото:
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