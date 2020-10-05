 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 октября

04 октября

Популярное

В Улан-Удэ пожарные нашли в подвале труп

В Улан-Удэ пожарные нашли в подвале труп
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Личность погибшей женщины устанавливается

Накануне, 4 октября, около пяти часов вечера пожарным поступило сообщение о возгорании по улице Гагарина в Улан-Удэ. К месту вызова выехали дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 1, 2 и 3.

К моменту прибытия первого подразделения из подвала жилого дома шёл густой дым. Огонь был полностью ликвидирован на площади три квадратных метра спустя пяти минут после подачи первого ствола.

В ходе осмотра подвала звено газодымозащитной службы обнаружило тело женщины. Кто это, пока неизвестно.

Причина пожара, обстоятельства гибели и личность погибшей устанавливаются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Всего к тушению привлекалось 12 человек и пять единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 29 сентября в Баргузинском районе мужчина погиб в загоревшемся автомобиле.
смерть пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ пожарные нашли в подвале труп
В Улан-Удэ пожарные нашли в подвале труп
Происшествия, 05.10.2020
Личность погибшей женщины устанавливается
В Бурятии браконьеры ослепили и сбили инспектора
В Бурятии браконьеры ослепили и сбили инспектора
Происшествия, 05.10.2020
Вопиющий случай произошёл в заказнике
В Иркутской области скончался 245-й больной коронавирусом
В Иркутской области скончался 245-й больной коронавирусом
Происшествия, 05.10.2020
Всего в регионе более 19,6 тысяч случаев заболевания COVID-19
В Иркутской области ликвидировали около 500 гектаров конопли
В Иркутской области ликвидировали около 500 гектаров конопли
Происшествия, 05.10.2020
Конопля росла на землях сельхозназначения
В Бурятии энергетики после совместного отдыха заболели коронавирусом
В Бурятии энергетики после совместного отдыха заболели коронавирусом
Происшествия, 05.10.2020
В подразделении «Бурятэнерго» зафиксирована вспышка коронавируса
Бдительная улан-удэнка сдала полиции варщика наркотиков
Бдительная улан-удэнка сдала полиции варщика наркотиков
Происшествия, 05.10.2020
Мужчина варил наркотики на чердаке многоквартирного дома
В Бурятии произошёл пожар в Ловушкиной пади
В Бурятии произошёл пожар в Ловушкиной пади
Происшествия, 05.10.2020
Пожар произошёл на территории фермы
Более 90 человек за сутки заболели коронавирусом в Забайкалье
Более 90 человек за сутки заболели коронавирусом в Забайкалье
Происшествия, 05.10.2020
Общее число заболевших в регионе меньше, чем в Бурятии
Житель Бурятии после убийства сточил пистолет до одного дула
Житель Бурятии после убийства сточил пистолет до одного дула
Происшествия, 05.10.2020
Раскрыты подробности убийства мужчины, которого считали без вести пропавшим
В Бурятии маршрутка насмерть сбила пешехода
В Бурятии маршрутка насмерть сбила пешехода
Происшествия, 05.10.2020
Имя погибшего пока не установлено
В Бурятии убийцу вычислили с помощью полиграфа
В Бурятии убийцу вычислили с помощью полиграфа
Происшествия, 05.10.2020
Мужчина убил знакомого и спрятал тело в лесу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^