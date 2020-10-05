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В Иркутской области скончался 245-й больной коронавирусом

В Иркутской области скончался 245-й больной коронавирусом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Всего в регионе более 19,6 тысяч случаев заболевания COVID-19

По данным оперштаба Иркутской области, на утро 5 октября в регионе зарегистрировано 19 686 случаев заболевания коронавирусом. Суточный прирост составил 116 человек.

Госпитализированы 1414 человек, на амбулаторном лечении находится 541 человек. За весь период выздоровел 17 407 человек, скончались 245, в том числе 1 за последние сутки.

Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодняшнее утро в республике зарегистрировано 7464 случая заражения COVID-19. Завершили лечение и выписались из больниц 5935 человек, умерло 78 человек. Проходят лечение в стационарах республики 700 больных. На амбулаторном лечении находится 751 пациент.
смерть коронавирус
 
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