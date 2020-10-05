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В Иркутской области ликвидировали около 500 гектаров конопли

В Иркутской области ликвидировали около 500 гектаров конопли
Происшествия, 
Конопля росла на землях сельхозназначения

За девять месяцев управление Россельхознадзора и районные администрации в Иркутской области провели 17 рейдовых осмотров земельных участков на территории Аларского, Боханского, Иркутского, Тулунского и Эхирит-Булагатского районов. В результате выявлено и уничтожено 496 га дикорастущих наркосодержащих растений.

- В адрес антинаркотических комиссий, МО МВД России Иркутского и Боханского районов Иркутской области направлены информационные письма о принятии мер реагирования в связи с выявлением дикорастущей конопли, - отметили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

15 собственникам участков выданы предостережения о недопустимости правонарушений в сфере земельного законодательства.

Анализ мероприятий показал, что чаще всего конопля растёт на полях, заброшенных земельных участках у ферм, придорожных полосах, необрабатываемых землям сельхозпредприятий, землях общей долевой собственности.


конопля наркотики
 
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