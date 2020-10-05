Бдительная улан-удэнка сдала полиции варщика наркотиков

Сообщать об изготовителях наркотиков следует в ближайший территориальный орган внутренних дел либо по телефону 102 (112) - информация принимается, в том числе, анонимно.





По информации МВД по Бурятии

В Железнодорожном районе Улан-Удэ к участковому уполномоченному полиции обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что житель многоквартирного дома на улице Севастопольская изготавливает у себя в квартире наркотики.В ходе проверки сообщения информация подтвердилась. В чердачном помещении над квартирной 32-летнего мужчины участковый обнаружил три пакета с марихуаной, а также посуду для приготовления наркотиков каннабисной группы и пустые бутылки из-под растворителя. Вес наркотика составил более 750 граммов.Кроме того, предварительно, установлен факт потребления запрещённого вещества хозяином квартиры. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.Также за наркопреступление задержан 31-летний житель Нижнеангарска. В гараже на пустующей соседской территории он хранил и изготавливал наркотики. Из постройки изъяли стеклянные банки с растительной массой с содержанием около 33 граммов гашишного масла, а также приспособления для его приготовления. Освидетельствование подтвердило факт нахождения подозреваемого в состоянии наркотического опьянения, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ.Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Трудоустроен.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.