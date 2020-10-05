 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 октября

04 октября

Популярное

Бдительная улан-удэнка сдала полиции варщика наркотиков

Бдительная улан-удэнка сдала полиции варщика наркотиков
Происшествия, 
Мужчина варил наркотики на чердаке многоквартирного дома

В Железнодорожном районе Улан-Удэ к участковому уполномоченному полиции обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что житель многоквартирного дома на улице Севастопольская изготавливает у себя в квартире наркотики.

В ходе проверки сообщения информация подтвердилась. В чердачном помещении над квартирной 32-летнего мужчины участковый обнаружил три пакета с марихуаной, а также посуду для приготовления наркотиков каннабисной группы и пустые бутылки из-под растворителя. Вес наркотика составил более 750 граммов.

Кроме того, предварительно, установлен факт потребления запрещённого вещества хозяином квартиры. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.

Также за наркопреступление задержан 31-летний житель Нижнеангарска. В гараже на пустующей соседской территории он хранил и изготавливал наркотики. Из постройки изъяли стеклянные банки с растительной массой с содержанием около 33 граммов гашишного масла, а также приспособления для его приготовления. Освидетельствование подтвердило факт нахождения подозреваемого в состоянии наркотического опьянения, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Трудоустроен.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.

Сообщать об изготовителях наркотиков следует в ближайший территориальный орган внутренних дел либо по телефону 102 (112) - информация принимается, в том числе, анонимно.


По информации МВД по Бурятии


наркотики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии энергетики после совместного отдыха заболели коронавирусом
В Бурятии энергетики после совместного отдыха заболели коронавирусом
Происшествия, 05.10.2020
В подразделении «Бурятэнерго» зафиксирована вспышка коронавируса
Бдительная улан-удэнка сдала полиции варщика наркотиков
Бдительная улан-удэнка сдала полиции варщика наркотиков
Происшествия, 05.10.2020
Мужчина варил наркотики на чердаке многоквартирного дома
В Бурятии произошёл пожар в Ловушкиной пади
В Бурятии произошёл пожар в Ловушкиной пади
Происшествия, 05.10.2020
Пожар произошёл на территории фермы
Более 90 человек за сутки заболели коронавирусом в Забайкалье
Более 90 человек за сутки заболели коронавирусом в Забайкалье
Происшествия, 05.10.2020
Общее число заболевших в регионе меньше, чем в Бурятии
Житель Бурятии после убийства сточил пистолет до одного дула
Житель Бурятии после убийства сточил пистолет до одного дула
Происшествия, 05.10.2020
Раскрыты подробности убийства мужчины, которого считали без вести пропавшим
В Бурятии маршрутка насмерть сбила пешехода
В Бурятии маршрутка насмерть сбила пешехода
Происшествия, 05.10.2020
Имя погибшего пока не установлено
В Бурятии убийцу вычислили с помощью полиграфа
В Бурятии убийцу вычислили с помощью полиграфа
Происшествия, 05.10.2020
Мужчина убил знакомого и спрятал тело в лесу
На пожаре в Иркутске погибли два человека
На пожаре в Иркутске погибли два человека
Происшествия, 05.10.2020
Пожар произошёл в деревянном доме
В Бурятии умерли ещё двое больных коронавирусом
В Бурятии умерли ещё двое больных коронавирусом
Происшествия, 05.10.2020
Пациенты с COVID-19 умирают третий день подряд
Читинец украл у сожительницы деньги и кольцо
Читинец украл у сожительницы деньги и кольцо
Происшествия, 04.10.2020
Деньги горожанин потратил на спиртное
В Бурятии горели два дома
В Бурятии горели два дома
Происшествия, 04.10.2020
Пожары произошли накануне

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^