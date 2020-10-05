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В Бурятии 83-летняя женщина застряла на балконе

В Бурятии 83-летняя женщина застряла на балконе
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пенсионерку вызволяли спасатели

Вчера, 4 октября, в городе Гусиноозёрск 83-летняя женщина оказалась запертой на балконе четвёртого этажа из-за захлопнувшейся двери. Прохожий, увидев её, сообщил об этом в экстренные службы.

Прибывшие спасатели в присутствии полиции вскрыли двери квартиры.

К счастью, в медицинской помощи женщина не нуждалась, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
спасательная операция
 
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