Пенсионерку вызволяли спасатели
Вчера, 4 октября, в городе Гусиноозёрск 83-летняя женщина оказалась запертой на балконе четвёртого этажа из-за захлопнувшейся двери. Прохожий, увидев её, сообщил об этом в экстренные службы.
Прибывшие спасатели в присутствии полиции вскрыли двери квартиры.
К счастью, в медицинской помощи женщина не нуждалась, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии 83-летняя женщина застряла на балконе
Происшествия, Фото:
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