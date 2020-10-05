В Бурятии произошёл пожар в Ловушкиной пади

Пожар произошёл на территории фермы



Вечером 4 октября в местности Левушкина Падь Тарбагатайского района Бурятии произошёл пожар на территории крестьянско-фермерского хозяйства. Горели кровли бани и сарая, существовала угроза перехода огня на зимовье.



- В ликвидации пожара участвовали пожарные 3-го Тарбагатайского отряда Государственной противопожарной службы и добровольные пожарные сельского поселения «Верхнесаянтуйское». В результате пожара кровля бани и сарая выгорели полностью, уничтожения основных конструкций строений и распространения огня на зимовье пожарные не допустили, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



Вероятно, причиной произошедшего послужило короткое замыкание электропроводки в бане с дальнейшим распространением огня по крыше.



Также вчера в селе Хоринск по причине перекала трубы дымохода сгорела баня.



За прошедшую неделю зарегистрировано 49 пожаров.







