Общее число заболевших в регионе меньше, чем в Бурятии
По данным оперативного штаба на 5 октября, в Забайкальском крае число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 6783. За сутки коронавирусом заболел 91 человек.
За всё время 5158 человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений, в том числе 20 за последние сутки. Общее количество летальных случаев – 70.
В Забайкалье сохраняются строгий масочный режим, а также продолжает действовать режим самоизоляции для пожилых людей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии ситуация с коронавирусом в последнее время заметно ухудшилась. Суточный прирост в последние два дня превышает 90 человек. Также зарегистрированы новые летальные случаи.
Более 90 человек за сутки заболели коронавирусом в Забайкалье
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В подразделении «Бурятэнерго» зафиксирована вспышка коронавируса
Мужчина варил наркотики на чердаке многоквартирного дома
Пенсионерку вызволяли спасатели
Пожар произошёл на территории фермы
Общее число заболевших в регионе меньше, чем в Бурятии
Раскрыты подробности убийства мужчины, которого считали без вести пропавшим
Подростка запечатлела камера в магазине
Пожилую женщину спасли спички
Имя погибшего пока не установлено
Автомобиль врезался в электроопору
Мужчина убил знакомого и спрятал тело в лесу
Пожар произошёл в деревянном доме
Пациенты с COVID-19 умирают третий день подряд
Происшествия, 04.10.2020
Деньги горожанин потратил на спиртное
Происшествия, 04.10.2020
Пожары произошли накануне