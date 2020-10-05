Житель Бурятии после убийства сточил пистолет до одного дула

Раскрыты подробности убийства мужчины, которого считали без вести пропавшим
Как сообщал «Байкал-Daily», без вести пропавший 28-летний житель Бурятии оказался убит. Подозреваемый в убийстве задержан.
Заявление о пропаже 28-летнего жителя посёлка Усть-Баргузин поступило в полицию в конце апреля. Родственник сообщил, что молодой человек в начале месяца уехал из Усть-Баргузина, где живёт и работает, в Новокижингинск, но так и не вернулся, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
В пресс-службе СУ СКР по Бурятии уточнили, что 3 апреля мужчина из Усть-Баргузина в Новокижингинск приехал на своём автомобиле «Хонда Фит». Прежде он здесь долго жил, а во время визита навещал друзей. В гостях он оставался до 12 апреля, после чего бесследно исчез. Позже в Улан-Удэ на улице обнаружили машину пропавшего молодого человека. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
- В ходе кропотливой работы, проделанной следователем совместно с сотрудниками уголовного розыска полиции, по подозрению в совершении данного преступления задержан 27-летний житель Заиграевского района. Он на допросе признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах учинённой им расправы. После указал место захоронения в лесу. Там было обнаружено тело потерпевшего с огнестрельным ранением головы, - сообщили в пресс-службе следственного управления.
По данным следствия, убийство произошло из-за женщины.
Обвиняемый утром 12 апреля приехал в Новокижинкинск, чтобы навестить маленькую дочь. На окраине села он повстречал знакомого, которого считал любовником своей бывшей сожительницы. Мужчина сел к нему в салон, стал беседовать, затем между ними возникла ссора. Тогда он схватил своё самодельное оружие, приставил дуло к голове водителя и выстрелил.
После убийца пересел за руль и уехал на автомобиле покойного. В лесу возле своей деревни он закопал тело, позже отогнал машину в Улан-Удэ и бросил возле жилого дома.
Ключи от машины он уничтожил с помощью точильного станка. Также пытался сточить пистолет, от которого осталось одно дуло.
В доме подозреваемого в ходе обыска обнаружен фрагмент самодельного огнестрельного оружия. На основании собранных доказательств ему уже предъявлено обвинение в убийстве. Мужчину заключили под стражу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Житель Бурятии после убийства сточил пистолет до одного дула
Происшествия, Фото:
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