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В Бурятии заблудившаяся пенсионерка провела в лесу ночь

В Бурятии заблудившаяся пенсионерка провела в лесу ночь
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожилую женщину спасли спички

3 октября около села Челутай Заиграевского района Бурятии 71-летняя женщина ушла в лес для сбора дикоросов. В назначенное время она не вернулась домой. Четыре спасателя и семь добровольцев, в том числе волонтёры «ЛизаАлерт», искали потерявшуюся, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Утром 4 октября женщина вышла на дорогу в горах в местности Билюты Заиграевского района. Здесь её встретили родственники, участвующие в поиске.

У женщины с собой были спички. Она развела костёр, который не дал ей замерзнуть октябрьской ночью.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце сентября живым нашёлся сборщиков орехов, который потерялся и провёл в лесу неделю.
пропавшие без вести
 
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