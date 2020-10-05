В Бурятии заблудившаяся пенсионерка провела в лесу ночь

Пожилую женщину спасли спички
3 октября около села Челутай Заиграевского района Бурятии 71-летняя женщина ушла в лес для сбора дикоросов. В назначенное время она не вернулась домой. Четыре спасателя и семь добровольцев, в том числе волонтёры «ЛизаАлерт», искали потерявшуюся, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Утром 4 октября женщина вышла на дорогу в горах в местности Билюты Заиграевского района. Здесь её встретили родственники, участвующие в поиске.
У женщины с собой были спички. Она развела костёр, который не дал ей замерзнуть октябрьской ночью.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце сентября живым нашёлся сборщиков орехов, который потерялся и провёл в лесу неделю.
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Происшествия, Фото:
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