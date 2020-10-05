Автомобиль врезался в электроопору
Вчера, 4 октября, в Кабанском районе Бурятии произошло «пьяное» ДТП.
47-летний водитель автомобиля «Тойота Пробокс» ехал федеральной трассе «Байкал». В районе станции Танхой, следуя по обочине, водитель врезался электроопору, а после его автомобиль опрокинулся.
- В результате ДТП сам водитель и пассажирка – женщина 1973 года рождения – получили травмы. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
За два выходных дня на дорогах республики инспекторы ДПС выявили 19 пьяных водителей, ещё семь человек отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Девять автомобилистов были пойманы на повторной пьяной езде в течение года.
В Бурятии пьяные водитель и пассажирка пострадали в ДТП
Происшествия, Фото:
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