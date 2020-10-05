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В Бурятии маршрутка насмерть сбила пешехода

В Бурятии маршрутка насмерть сбила пешехода
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Имя погибшего пока не установлено

В выходные в Бурятии погибли два пешехода, сообщили в республиканском УГИБДД.

Первое ДТП произошло в субботу около 19 часов в селе Хоринск. 35-летний водитель автомобиля «Хонда Одиссей», следуя по улице Кооперативная, возле жилого дома сбил 60-летнего мужчину. Пешеход от полученных травм скончался на месте.

Ещё одно ДТП со смертельным исходом произошло в Иволгинском районе. В воскресенье около 21 часа человека сбил водитель микроавтобуса – маршрутки, работающей на 129-м маршруте.

- 29-летний водитель автомобиля «Фиат Дукато», следуя со стороны села Сотниково в направлении села Ошурково, вне пешеходного перехода совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход получил смертельную травму, - сообщили в Госавтоинспекции.

Личность погибшего не установлена. Это мужчина европейской внешности, на вид 30-35 лет.

Как сообщал «Байкал-Daily», два года назад произошло смертельное ДТП на том же 129-м маршруте. ДТП. 66-летняя жительница Сотниково погибла, выпав во время аварии из автобуса.





ДТП смерть
 
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