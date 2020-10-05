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В Бурятии убийцу вычислили с помощью полиграфа

В Бурятии убийцу вычислили с помощью полиграфа
Происшествия, 
Мужчина убил знакомого и спрятал тело в лесу

В апреле в Бурятии пропал 28-летний молодой человек. Молодой человек в начале месяца уехал из посёлка Усть-Баргузин, где жил и работал, в Новокижингинск, но домой так и не вернулся, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Полицейские приступили к поискам пропавшего. В Улан-Удэ на улице Тулаева был обнаружен его автомобиль. Вскоре было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

К расследованию подключились опытные оперативники из Улан-Удэ и района, а также следователи Следственного комитета. Они отработали широкий круг очевидцев и свидетелей возможного убийства – жителей села Новокижингинск. Оперативные данные, полученные, в том числе, с использованием полиграфа, указали на подозреваемого – ранее не судимого 27-летнего уроженца Заиграевского района, вернувшегося в республику после длительного отсутствия.

Молодой человек был задержан в Улан-Удэ и признался в содеянном.

Он рассказал, что из «глубокой личной неприязни» застрелил 28-летнего знакомого. После чего из Новокижингинска на автомобиле отправился в Улан-Удэ и по дороге в лесу спрятал тело убитого. Машину мужчина бросил в городе.

Максимальное наказание, предусмотренное ч. 1 ст. 105, – лишение свободы на срок до 15 лет.
убийство
 
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