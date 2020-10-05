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На пожаре в Иркутске погибли два человека

На пожаре в Иркутске погибли два человека
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пожар произошёл в деревянном доме

48 пожаров произошло за выходные дни в Иркутской области. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число пожаров выросло более чем в два раза. На пожаре в частном доме в городе Иркутске погибли два человека, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре на улице Жуковского поступило в пожарно-спасательную службу накануне вечером. К месту были направлены три пожарных расчёта. На момент прибытия первого подразделения горела кровля одноэтажного деревянного дома, существовала угроза распространения на рядом стоящие строения. По словам очевидцев, внутри могли находиться люди.

В ходе тушения пожарные в комнате на диване обнаружили погибшую женщину, а в туалете – погибшего мужчину. Обоим было по 63 года.

На тушение открытого огня потребовалось 35 минут. Спустя два часа последствия пожара были ликвидированы. В результате пожара повреждён дом на площади 80 квадратных метров.

- Осмотр места пожара показал, что возгорание могло начаться по электротехнической причине от холодильника. В качестве наиболее вероятной причины рассматриваем короткое замыкание, - сообщил эксперт испытательной пожарной лаборатории Руслан Морозов:

С похолоданием количество пожаров в жилом секторе и в садово-дачных кооперативах резко возросло за последние дни. Люди усиленно пользуются электрообогревателями и отопительными печами.

Всего с начала года в Иркутской области зарегистрировано 5420 пожаров. На пожарах погибли 132 человека, 119 человек получили травмы.
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