Деньги горожанин потратил на спиртное
В полицию в Чите обратилась 47-летняя местная жительница. Неизвестные украли 30 тысяч рублей и золотое кольцо из тумбочки в её торговой точке.
Установлено, что к преступлению может быть причастен 39-летний сожитель потерпевшей. Его задержали и доставили в отдел полиции. От него получены признательные показания. Оказалось, что он пришёл к женщине на работу и попросил денег. Получив отказ, мужчина выждал момент, когда она отвлечется на покупателей, и украл имущество. Все деньги горожанин потратил на спиртное, а кольцо продал.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинец украл у сожительницы деньги и кольцо
Происшествия, Фото:
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