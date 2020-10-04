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Читинец украл у сожительницы деньги и кольцо

Читинец украл у сожительницы деньги и кольцо
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Деньги горожанин потратил на спиртное

В полицию в Чите обратилась 47-летняя местная жительница. Неизвестные украли 30 тысяч рублей и золотое кольцо из тумбочки в её торговой точке.

Установлено, что к преступлению может быть причастен 39-летний сожитель потерпевшей. Его задержали и доставили в отдел полиции. От него получены признательные показания. Оказалось, что он пришёл к женщине на работу и попросил денег. Получив отказ, мужчина выждал момент, когда она отвлечется на покупателей, и украл имущество. Все деньги горожанин потратил на спиртное, а кольцо продал.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 
кража
 
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