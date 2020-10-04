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В Бурятии горели два дома

В Бурятии горели два дома
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожары произошли накануне

Вчера, 3 октября в селе Большая Речка Кабанского района произошёл пожар в квартире трёхквартирного жилого дома.

В результате возгорания в жилом помещении огнём повреждены: потолочная плитка, 2 дивана, телевизор. Повреждения основных конструкций здания и распространения огня на соседние квартиры пожарные не допустили. Предположительной причиной пожара послужило короткое замыкание.

Также накануне в посёлке Николаевский Тарбагатайского района произошёл пожар в жилом доме. Из-за значительной удалённости места происшествия от ближайшей пожарной части первой на тушение прибыла добровольная пожарная команда МО СП «Заводское». На момент её прибытия горела кровля дома и котельной.

В ликвидации пожара были задействованы силы добровольной пожарной охраны и трёх пожарных частей (с. Надеино, с. Тарбагатай, г. Улан-Удэ). Огнём уничтожена кровля дома и котельной полностью на общей площади 99 кв.м., дом закопчен изнутри. Причиной пожара предположительно послужил перекал трубы дымохода, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

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