Он собирался продать чужой телефон
30 сентября с заявлением о краже в полицию обратилась 52-летняя улан-удэнка. Она рассказала, что возле продуктового магазина неизвестный подошёл со спины и незаметно вытащил из кармана её куртки сотовый телефон. Обнаружив пропажу, женщина обратилась в полицию. Ущерб составил 17 тысяч рублей.
Позже по камерам видеонаблюдения установили личность мужчины и вскоре задержали его. 19-летний, не работающий, ранее судимый за кражи молодой человек, проживающий в Иволгинском районе, пояснил, что собирался продать телефон.
Возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ парень украл телефон у 52-летней горожанки
Происшествия, Фото:
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