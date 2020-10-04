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В Бурятии пьяный автомобилист ударил сотрудника ДПС

В Бурятии пьяный автомобилист ударил сотрудника ДПС
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Также мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование 

22 сентября судом в Северобайкальске вынесен приговор в отношении жителя республики. Мужчина обвинялся в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем, будучи до этого подвергнутым административному наказанию. Также он применил насилие в отношении полицейского.

В момент управления автомобилем мужчина имел явные признаки опьянения. Ему было предложено пройти медицинское освидетельствование. Однако выполнить законные требования сотрудников полиции о прохождении освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

С учётом собранных доказательств суд счёл вину мужчины доказанной и квалифицировал действия подсудимого по ст.264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Кроме того, мужчина ударил сотрудника полиции по лицу.

Суд квалифицировал действия подсудимого по ч.1 ст.318 УК РФ - «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

- Суд признал его виновным в совершении вышеуказанных преступлений и назначил ему наказание в виде 2 лет 2 лишения свободы. Также суд применил дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев, - сообщили в Северобайкальском городском суде.

По состоянию на 30 сентября, приговор не вступил в законную силу.
суд
 
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