У пьяницы с автовокзала Улан-Удэ изъяли наркотик

Гражданин будет привлечён к административной и уголовной ответственности
Днём 2 октября полицейские на автовокзале Улан-Удэ обнаружили мужчину, распивавшего спиртное. 49-летнего, ранее судимого улан-удэнца доставили в отдел полиции для составления административного протокола. В отделе у него обнаружили гашишное масло весом около 0,5 грамм.
Горожанин признался, что собрал марихуану вблизи села Оронгой и изготовил из неё гашишное масло для личного употребления.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса. Также подозреваемый будет привлечён к административной ответственности за распитие алкогольной продукции в запрещенных местах, сообщили в МВД по Бурятии.
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