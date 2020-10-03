У пьяницы с автовокзала Улан-Удэ изъяли наркотик

Гражданин будет привлечён к административной и уголовной ответственности



Днём 2 октября полицейские на автовокзале Улан-Удэ обнаружили мужчину, распивавшего спиртное. 49-летнего, ранее судимого улан-удэнца доставили в отдел полиции для составления административного протокола. В отделе у него обнаружили гашишное масло весом около 0,5 грамм.



Горожанин признался, что собрал марихуану вблизи села Оронгой и изготовил из неё гашишное масло для личного употребления.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса. Также подозреваемый будет привлечён к административной ответственности за распитие алкогольной продукции в запрещенных местах, сообщили в МВД по Бурятии.

