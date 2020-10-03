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В Бурятии горел большой гараж

В Бурятии горел большой гараж
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Пожарные потушили огонь за 53 минуты

Сегодня утром, 3 октября, в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии произошёл пожар в гараже частного предприятия.

На момент прибытия пожарных горело потолочное перекрытие, существовала угроза распространения огня по крыше строения. Полностью пожар был ликвидирован через 53 минуты.

Огонь уничтожил 20 кв. м. потолочного перекрытия, распространения огня по крыше пожарные не допустили.

Причина произошедшего устанавливается, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», также сегодня в Петропавловке сгорела пилорама
пожар
 
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