В Бурятии сгорела пилорама

Сегодня, 3 октября, в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии произошел пожар на территории частного домовладения.
На момент прибытия пожарных горела пилорама под деревянным навесом, баня и деревянный пристрой к ней. Существовала угроза распространения огня на летнюю кухню, теплицу и жилой дом, расположенный в 10 метрах от места пожара.
Пожарные встали на защиту ближайших строений и тушение огня. Спустя 35 минут открытое горение было ликвидировано.
В результате пилорама и пристрой к бане оказались уничтожены, повреждены крыша, потолок изнутри и стены бани снаружи. Распространение огня на другие надворные постройки и жилой дом пожарные не допустили.
Предположительно, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с огнём, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», 25 сентября в селе Турунтаево Прибайкальского района во время сварочных работ произошёл пожар на территории пилорамы.