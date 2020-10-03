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В Бурятии вальщик леса ради прибыли рубил лишние деревья

В Бурятии вальщик леса ради прибыли рубил лишние деревья
Происшествия,  Фото:из архива
Рубку обнаружили возле Селенгинска

В Кабанском районе Бурятии полицейские из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в лесу в двух километрах от посёлка Селенгинск обнаружили незаконную рубку. Задержан 28-летний ранее судимый местный житель, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Мужчина, работая вальщиком леса, умышленно допустил переруб и уничтожил неклеймёные деревья. Всего мужчина неправомерно заготовил 14 кубометров сосны и лиственницы.

Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил более 320 тысяч рублей.

Как показывает практика, путём увеличения срубленной древесины вальщики леса пытаются увеличить свой заработок,

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.


черные лесорубы Лес
 
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