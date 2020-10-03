Житель Бурятии мухлевал с табелем рабочего времени

Мужчина предстал перед судом за служебный подлог документов



Жителя Бурятии осудили за мошенничество и служебный подлог. Мужчина, будучи должностным лицом, решил обмануть свою организацию. Он вносил ложные сведения в официальные документы, связанные с фиктивным трудоустройством, а также в табели учёта рабочего времени.



При вынесении приговора Заиграевский районный суд учёл характер и степень общественной опасности преступлений, личность мужчины, смягчающие обстоятельства, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание. В итоге суд посчитал возможным назначить условный срок.





