Мужчина предстал перед судом за служебный подлог документов
Жителя Бурятии осудили за мошенничество и служебный подлог. Мужчина, будучи должностным лицом, решил обмануть свою организацию. Он вносил ложные сведения в официальные документы, связанные с фиктивным трудоустройством, а также в табели учёта рабочего времени.
При вынесении приговора Заиграевский районный суд учёл характер и степень общественной опасности преступлений, личность мужчины, смягчающие обстоятельства, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание. В итоге суд посчитал возможным назначить условный срок.
Житель Бурятии мухлевал с табелем рабочего времени
Происшествия, Фото:
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