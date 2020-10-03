Жителя Бурятии наказали за подрыв авторитета росгвардейцев

Мужчина, оскорблявший росгвардейцев, ответит за это рублём



Жителя посёлка Онохой Заиграевского района Бурятии оштрафовали за публичное оскорбление двух сотрудников Росгвардии. Мужчина совершил этот поступок, будучи пьяным.



Он начал ругаться на сотрудников Росгвардии, не желая выполнять их требование. Также в судебном заседании указали, что ещё одной причиной стали «возникшие личные неприязненные отношения из-за принадлежности к службе в правоохранительных органах».



- Оскорбляя сотрудников войск национальной гвардии гражданин осознавал, что его выражения и действия носят публичный и непристойный характер, адресованный представителям власти, при исполнении ими своих должностных обязанностей, и желал этого. Оскорблениями, выраженными в неприличной форме, он подорвал нормальную деятельность сотрудников войск национальной гвардии и их авторитет, - отметили в Заиграевском районном суде.



На суде житель посёлка свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся.



При вынесении приговора суд признал и учел смягчающие вину обстоятельства. Это полное признание вины мужчиной и раскаяние в содеянном, отсутствие судимостей, также он принёс извинения потерпевшим и т.д.



В итоге мужчине была назначена мера наказания в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

