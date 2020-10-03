В Улан-Удэ на «Авито» можно было купить поддельный диплом

Этот факт выявила прокуратура



В Улан-Удэ в результате прокурорской проверки выявлено объявление, размещённое на сайте «Авито» о продаже диплома или аттестата. Фактически поддельные документы мог купить любой человек.



- Вход на данный сайт свободный, ознакомиться с содержанием информационного сайта и скопировать материалы в электронном варианте может любой. Размещение такой информации фактически способствует совершению преступлений и правонарушений, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда Улан-Удэ.



Прокурор просил включить страницу сайта в единый реестр доменных имён, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».



Суд удовлетворил административные исковые требования.



Решение вступило в законную силу.

