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В Улан-Удэ на «Авито» можно было купить поддельный диплом

В Улан-Удэ на «Авито» можно было купить поддельный диплом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Этот факт выявила прокуратура

В Улан-Удэ в результате прокурорской проверки выявлено объявление, размещённое на сайте «Авито» о продаже диплома или аттестата. Фактически поддельные документы мог купить любой человек.

- Вход на данный сайт свободный, ознакомиться с содержанием информационного сайта и скопировать материалы в электронном варианте может любой. Размещение такой информации фактически способствует совершению преступлений и правонарушений, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда Улан-Удэ.

Прокурор просил включить страницу сайта в единый реестр доменных имён, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».

Суд удовлетворил административные исковые требования.

Решение вступило в законную силу.
поддельные документы
 
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