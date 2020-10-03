Этот факт выявила прокуратура
В Улан-Удэ в результате прокурорской проверки выявлено объявление, размещённое на сайте «Авито» о продаже диплома или аттестата. Фактически поддельные документы мог купить любой человек.
- Вход на данный сайт свободный, ознакомиться с содержанием информационного сайта и скопировать материалы в электронном варианте может любой. Размещение такой информации фактически способствует совершению преступлений и правонарушений, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда Улан-Удэ.
Прокурор просил включить страницу сайта в единый реестр доменных имён, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».
Суд удовлетворил административные исковые требования.
Решение вступило в законную силу.
В Улан-Удэ на «Авито» можно было купить поддельный диплом
Происшествия, Фото:
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