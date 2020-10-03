Электричество пропало на улице Забайкальская
Вчера, 2 октября, в 15.20 часов в Улан-Удэ пропало электричество у жителей малоэтажных жилых домов ул. Забайкальская 1-10.
Причина произошедшего установлена.
- Аварийное отключение произошло ввиду самовольных действий сторонних лиц на ведомственной трансформаторной подстанции (промзона), - сообщают оперативные службы города.
Всех потребителей запитали по нормальной схеме спустя три часа.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера произошло аварийное отключение в таунхаусах 105-го квартала и у жителей микрорайонов Площадка, Гавань, посёлка Матросова.
В Улан-Удэ посторонние на подстанции стали виновниками аварии
Происшествия, Фото:
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