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Житель Бурятии отделался условкой за смерть друга детства

Житель Бурятии отделался условкой за смерть друга детства
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина угробил приятеля в ДТП

Пьяный житель Бурятии на автодороге «Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск» не справился с управлением и съехал в кювет. Его автомобиль опрокинулся. В результате ДТП погиб пассажир автомобиля – друг детства водителя.

Водитель предстал перед судом. Он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл признание вины, раскаяние, отсутствие судимостей, молодой возраст, активное способствование расследованию преступления, а также положительные характеристики. Также водитель принёс родным погибшего свои извинения.

Мужчине дали 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Также его лишили водительских прав сроком на 2 года 6 месяцев, сообщили в пресс-службе Заиграевского районного суда.
ДТП смерть
 
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