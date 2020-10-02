Житель Бурятии отделался условкой за смерть друга детства

Мужчина угробил приятеля в ДТП



Пьяный житель Бурятии на автодороге «Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск» не справился с управлением и съехал в кювет. Его автомобиль опрокинулся. В результате ДТП погиб пассажир автомобиля – друг детства водителя.



Водитель предстал перед судом. Он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.



В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл признание вины, раскаяние, отсутствие судимостей, молодой возраст, активное способствование расследованию преступления, а также положительные характеристики. Также водитель принёс родным погибшего свои извинения.



Мужчине дали 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Также его лишили водительских прав сроком на 2 года 6 месяцев, сообщили в пресс-службе Заиграевского районного суда.

