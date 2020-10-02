Жителя Бурятии посадили за кражи и грабежи

Рецидивист просил не наказывать его строго, но не вышло



Ранее судимый житель Бурятии получил реальный срок за кражи и грабежи. Преступления произошли в мае-июне этого года.



Мужчина совершил ряд краж у односельчан с незаконным проникновением в жилище. Вор поживился бутылкой вина, серебряными серёжками, деньгами в сумме 1350 рублей, двумя флаконами туалетной воды. Кроме того, пытался проникнуть в дом ещё одной сельчанки, его спугнул сосед, заметивший мужчину. А в июле он дважды ограбил магазин: под предлогом покупки просил продавцов подать ему бутылку водки, а затем, выхватив их из рук, убегал.



В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, просил назначить наказание более мягкое, чем запросил государственный обвинитель.



- С учётом личности подсудимого, ранее неоднократно судимого, совершившего преступления в период непогашенных судимостей, характеризуемого удовлетворительно, суд пришёл к выводу, что на путь исправления мужчина не встал и вставать не желает, предыдущие наказания не повлияли на исправление подсудимого, в связи с чем ему было назначено наказание в виде 4 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда.



Приговор не вступил в законную силу.

