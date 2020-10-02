В пригороде Улан-Удэ сгорел жилой дом

С огнём боролись пожарных из трёх частей
Сегодня, 2 октября, в селе Гурульба Иволгинского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных горела крыша и дом изнутри, существовала угроза перехода огня на соседний жилой дом, расположенный в пяти метрах от горящего здания.
Возгорание было ликвидировано спустя 35 минут. Благодаря усилиям сотрудников трёх пожарных частей (село Сотниково, село Иволгинск, Улан-Удэ) распространение огня не было допущено.
В результате пожара крыша уничтожена полностью, повреждены стены изнутри дома.
Причина происшествия устанавливается, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
С огнём боролись пожарных из трёх частей
Общее число летальных случаев в регионе достигло 236
В халатности подозреваются чиновники мэрии Улан-Удэ
Трагедия произошла во время забора анализов у животных
Мужчина таскал дрова у соседки
Возбуждено уголовное дело
Преступники распространяли наркотики через закладки в 15 городах и посёлках
Пропавших девочек нашли в другом районе
Браконьеров поймали с крупным уловом омуля
Он получил условный срок
Пожар произошёл в нежилой комнате, где постоянно бывали неизвестные
Следователи установили личность утонувшего на Байкале молодого человека
Возле Покосного столкнулись тягач и «Лада»
Авария случилась из-за водителя, выехавшего на встречную полосу
Пожар случился в помещении ремонтного бокса