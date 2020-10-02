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В пригороде Улан-Удэ сгорел жилой дом

В пригороде Улан-Удэ сгорел жилой дом
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
С огнём боролись пожарных из трёх частей

Сегодня, 2 октября, в селе Гурульба Иволгинского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных горела крыша и дом изнутри, существовала угроза перехода огня на соседний жилой дом, расположенный в пяти метрах от горящего здания. 



Возгорание было ликвидировано спустя 35 минут. Благодаря усилиям сотрудников трёх пожарных частей (село Сотниково, село Иволгинск, Улан-Удэ) распространение огня не было допущено.

В результате пожара крыша уничтожена полностью, повреждены стены изнутри дома.

Причина происшествия устанавливается, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС. 
пожар
 
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