В пригороде Улан-Удэ сгорел жилой дом





Сегодня, 2 октября, в селе Гурульба Иволгинского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных горела крыша и дом изнутри, существовала угроза перехода огня на соседний жилой дом, расположенный в пяти метрах от горящего здания.Возгорание было ликвидировано спустя 35 минут. Благодаря усилиям сотрудников трёх пожарных частей (село Сотниково, село Иволгинск, Улан-Удэ) распространение огня не было допущено.В результате пожара крыша уничтожена полностью, повреждены стены изнутри дома.Причина происшествия устанавливается, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.