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В Иркутской области скончались ещё три пациента коронавирусом

В Иркутской области скончались ещё три пациента коронавирусом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Общее число летальных случаев в регионе достигло 236

По данным на 2 октября, в Иркутской области с начала пандемии зарегистрировано 19 393 случая заражения коронавирусом. Суточный прирост составил 117 человек. Это на девять человек больше, чем днём ранее. Как сообщал «Байкал-Daily», тогда выявили 108 заболевших

Госпитализировано 1152 человека, на амбулаторном лечении 615 человек.

С начала пандемии выздоровел 17 301 человек, в том числе накануне выписался 81 пациент.

Умерли 236 больных, трое из которых скончались накануне, сообщили в региональном оперштабе.

В Бурятии на сегодня зарегистрировано 7182 случаев заражения COVID-19. Успешно завершил лечение и выписался из больниц 5821 человек, умерло 73 человека. Проходят лечение в стационарах республики 603 больных. На амбулаторном лечении находятся 685 пациентов. 
смерть коронавирус
 
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