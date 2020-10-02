Мужчина таскал дрова у соседки
В отдел полиции села Кырен Тункинского района Бурятии поступило сообщение о краже дров из дома. Ущерб составил около трёх тысяч рублей. Женщина заявила, что сосед периодически ворует у неё дрова из ограды.
Подозреваемого – 44-летнего мужчину, который проживает в соседнем доме, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Мужчину доставили в отдел полиции, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Росгвардейцы Бурятии поймали расхитителя дров
Происшествия, Фото:
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