Возбуждено уголовное дело
Транспортные полицейские возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого за браконьерство 46-летнего жителя Кабанского района Бурятии. Мужчину опять поймали на незаконном вылове байкальского омуля. Общая сумма ущерба составила более 116 тысяч рублей.
Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы либо штраф до 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
С 1 октября 2017 года вылов омуля на озере Байкал запрещён. Ограничения введены для предотвращения исчезновения популяции байкальского эндемика.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в нескольких километрах от села Фофоново Кабанского района Бурятии задержали трёх браконьеров, которые вылавливали омуль самодельной 10-метровой сетью.
В Бурятии браконьер дважды попался на вылове омуля
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