В Бурятии почти неделю были в бегах воспитанницы детского центра

Пропавших девочек нашли в другом районе



Сегодня, 2 октября в Бурятии нашлись пропавшие ещё 27 сентября воспитанницы Прибайкальского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних (село Турунтаево).



Поздним вечером 27 сентября подружки, которым по 15 и 17 лет, самовольно покинули территорию социального учреждения.



30 сентября их видели в Бичурском районе, в селе Малый Куналей.



1 октября МВД по Бурятии распространило ориентировку на пропавших девочек. Эта информация помогла найти беглянок.



- Сегодня утром на одной из улиц села Бичура несовершеннолетние были обнаружены местным жителем. Бдительный сельчанин, узнав в них пропавших, информация о розыске которых была размещена в соцсетях и СМИ, сообщил в полицию, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.



С девочками всё в порядке. В настоящее время с ними работают сотрудники ПДН.



