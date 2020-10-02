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В Бурятии почти неделю были в бегах воспитанницы детского центра

В Бурятии почти неделю были в бегах воспитанницы детского центра
Происшествия, 
Пропавших девочек нашли в другом районе

Сегодня, 2 октября в Бурятии нашлись пропавшие ещё 27 сентября воспитанницы Прибайкальского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних (село Турунтаево).

Поздним вечером 27 сентября подружки, которым по 15 и 17 лет, самовольно покинули территорию социального учреждения.

30 сентября их видели в Бичурском районе, в селе Малый Куналей.

1 октября МВД по Бурятии распространило ориентировку на пропавших девочек. Эта информация помогла найти беглянок.

- Сегодня утром на одной из улиц села Бичура несовершеннолетние были обнаружены местным жителем. Бдительный сельчанин, узнав в них пропавших, информация о розыске которых была размещена в соцсетях и СМИ, сообщил в полицию, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.

С девочками всё в порядке. В настоящее время с ними работают сотрудники ПДН.

пропавшие без вести
 
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