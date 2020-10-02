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В Бурятии браконьеры ловили омуль 10-метровой сетью

В Бурятии браконьеры ловили омуль 10-метровой сетью
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Браконьеров поймали с крупным уловом омуля

В Бурятии продолжается операция «Путина 2020». Сегодня ночью сотрудниками ОМОН «Кречет» при патрулировании реки Селенга в нескольких километрах от села Фофоново Кабанского района задержали трёх браконьеров.

У мужчин изъята резиновая лодка, 10-метровая рыболовная сеть кустарного производства и более 160 хвостов выловленного омуля.

- Задержанные, жители Кабанского района и Улан-Удэ, были доставлены в отдел полиции. По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса РФ. Ведётся следствие, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.




В Бурятии с 1 октября 2017 года введён запрет на вылов байкальского омуля. Во время нереста размер причинённого ущерба за один хвост байкальского омуля составляет 7 280 рублей.

омуль браконьерство Росгвардия ОМОН
 
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