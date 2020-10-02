В Бурятии браконьеры ловили омуль 10-метровой сетью

Браконьеров поймали с крупным уловом омуля
В Бурятии продолжается операция «Путина 2020». Сегодня ночью сотрудниками ОМОН «Кречет» при патрулировании реки Селенга в нескольких километрах от села Фофоново Кабанского района задержали трёх браконьеров.
У мужчин изъята резиновая лодка, 10-метровая рыболовная сеть кустарного производства и более 160 хвостов выловленного омуля.
- Задержанные, жители Кабанского района и Улан-Удэ, были доставлены в отдел полиции. По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса РФ. Ведётся следствие, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
В Бурятии с 1 октября 2017 года введён запрет на вылов байкальского омуля. Во время нереста размер причинённого ущерба за один хвост байкальского омуля составляет 7 280 рублей.
Он получил условный срок
Пожар произошёл в нежилой комнате, где постоянно бывали неизвестные
Следователи установили личность утонувшего на Байкале молодого человека
Возле Покосного столкнулись тягач и «Лада»
Авария случилась из-за водителя, выехавшего на встречную полосу
Пожар случился в помещении ремонтного бокса
Очевидцы признаются, что увиденное на месте аварии потрясло их
Убийство произошло после свадьбы
Объявление, распространяемое по соцсетям, может оказаться очередным фейком
Полицейские Бурятии задержали 39 человек, находящихся в розыске
В этот момент продавец работал с другими покупателями
Мужчина семь раз попадал в поле зрения правоохранительных органов
Мужчина убил супругу из ревности
За рулём второй машины был пьяный водитель
Скончались более двухсот человек