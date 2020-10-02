Под Братском в загоревшемся автомобиле погиб водитель

Возле Покосного столкнулись тягач и «Лада»
В Братском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП. Авария случилась накануне около 17:30 на федеральной автодороге «Вилюй», в районе села Покосное. Здесь столкнулись седельный тягач и автомобиль «Лада».
Предварительно установлено, что водитель грузовика, следуя со стороны Братска, столкнулся с движущимся навстречу легковым автомобилем. От удара транспортные средства загорелись.
В результате происшествия 27-летний водитель «Лады» погиб.
- По данному факту полицией будет проведена проверка с установлением всех причин и обстоятельств, способствовавших совершению смертельного ДТП, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Возле Покосного столкнулись тягач и «Лада»
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