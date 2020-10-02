Под Братском в загоревшемся автомобиле погиб водитель





В Братском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП. Авария случилась накануне около 17:30 на федеральной автодороге «Вилюй», в районе села Покосное. Здесь столкнулись седельный тягач и автомобиль «Лада».Предварительно установлено, что водитель грузовика, следуя со стороны Братска, столкнулся с движущимся навстречу легковым автомобилем. От удара транспортные средства загорелись.В результате происшествия 27-летний водитель «Лады» погиб.- По данному факту полицией будет проведена проверка с установлением всех причин и обстоятельств, способствовавших совершению смертельного ДТП, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.