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Под Братском в загоревшемся автомобиле погиб водитель

Под Братском в загоревшемся автомобиле погиб водитель
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Возле Покосного столкнулись тягач и «Лада»

В Братском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП. Авария случилась накануне около 17:30 на федеральной автодороге «Вилюй», в районе села Покосное. Здесь столкнулись седельный тягач и автомобиль «Лада».

Предварительно установлено, что водитель грузовика, следуя со стороны Братска, столкнулся с движущимся навстречу легковым автомобилем. От удара транспортные средства загорелись.

В результате происшествия 27-летний водитель «Лады» погиб.

- По данному факту полицией будет проведена проверка с установлением всех причин и обстоятельств, способствовавших совершению смертельного ДТП, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

ДТП смерть
 
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