Пожар случился позавчера
30 сентября на СТО в Улан-Удэ в помещении ремонтного бокса на первом этаже произошёл пожар. Загорелся автомобиль «Тойота Рав-4»
В результате пожара 42-летний мужчина получил ожоги рук, но от госпитализации он отказался.
Выгорело помещение ремонтного бокса на общей площади 36 квадратных метров, иномарка сгорела полностью, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в Бурятии в сгоревшем автомобиле погиб мужчина.
В Улан-Удэ на пожаре в СТО пострадал мужчина
Происшествия, Фото:
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