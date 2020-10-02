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В Улан-Удэ на пожаре в СТО пострадал мужчина

В Улан-Удэ на пожаре в СТО пострадал мужчина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар случился позавчера

30 сентября на СТО в Улан-Удэ в помещении ремонтного бокса на первом этаже произошёл пожар. Загорелся автомобиль «Тойота Рав-4»

В результате пожара 42-летний мужчина получил ожоги рук, но от госпитализации он отказался.

Выгорело помещение ремонтного бокса на общей площади 36 квадратных метров, иномарка сгорела полностью, сообщается в оперативной сводке по городу.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в Бурятии в сгоревшем автомобиле погиб мужчина.

пожар
 
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