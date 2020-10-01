 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 октября

30 сентября

Популярное

Житель Бурятии убил сидельца, требовавшего уважения

Житель Бурятии убил сидельца, требовавшего уважения
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Убийство произошло после свадьбы

Житель Хоринского района Бурятии признан виновным в убийстве, которое совершил в ночь после свадьбы своего племянника.

Днём мужчина был гостем на свадьбе, а вечером уехал ночевать на гурт в местности Тужа. Со свадьбы ему дали в дорогу бутылку водки.

На гурту жил приятель мужчины, который до его приезда был трезв и пил только чай. Привезённую бутылку водки друзья открыли, причём гость, вернувшийся со свадьбы, выпил только две рюмки. Всё остальное употребил друг, который опьянел и ночью разбудил приятеля.

Пьяный мужчина начал ругаться, употребляя жаргонные слова. Он напомнил, что был судим и «сидевший». По этой причине начал предъявлять, что его более молодой друг разговаривает с ним не уважительно.

Разбуженный мужчина присел за стол и ответил: «Ну и что такого, что ты сидел! Успокойся!» За это получил удар кулаком по лицу. В ответ гость схватил нож, лежащий возле умывальника, и ударил им в бывшего сидельца.

Мужчина целился в руку, а куда попал, сам даже не понял. Как выяснилось позже, удар был смертельным.

Раненный был ещё жив и ушёл из дома, а мужчина бросил нож и пошёл спать. Проснувшись утром, он увидел на полу несколько капель крови, вытер их тряпкой и вышел на веранду. Здесь он увидел уже окоченевший труп вчерашнего собутыльника. Мужчина вернулся в дом и позвонил в полицию.

Как оказалось, удар пришёлся в грудную клетку. Смерть наступила от обильной кровопотери и шока.

На суде подсудимый заявил, что не хотел убивать, а всего лишь ответил на оскорбление и пытался проучить обидевшего его друга.

Хоринский районный суд признал его виновным по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Мужчину приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

Но сельчанин обжаловал приговор в Верховном суде. Из приговора исключили отягчающее обстоятельство, а именно «совершения преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя». Мужчине смягчили приговор до 7 лет 6 месяцев лишения свободы.

Также из приговора исключили решение о взыскании в доход государства процессуальных издержек в размере 8925 рублей.

В остальной части приговор суда оставили без изменения, а апелляционную жалобу адвоката без удовлетворения.

убийство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ распространяют странную информацию о «квартирной» ОПГ
В Улан-Удэ распространяют странную информацию о «квартирной» ОПГ
Происшествия, 01.10.2020
Объявление, распространяемое по соцсетям, может оказаться очередным фейком
Беглеца из воинской части Приморья нашли в Бурятии
Беглеца из воинской части Приморья нашли в Бурятии
Происшествия, 01.10.2020
Полицейские Бурятии задержали 39 человек, находящихся в розыске
Читинец украл автомобильный аккумулятор с витрины
Читинец украл автомобильный аккумулятор с витрины
Происшествия, 01.10.2020
В этот момент продавец работал с другими покупателями
В центре Иркутска накрыли наркопритон
В центре Иркутска накрыли наркопритон
Происшествия, 01.10.2020
Мужчина семь раз попадал в поле зрения правоохранительных органов
Житель Читы убил жену на глазах дочки
Житель Читы убил жену на глазах дочки
Происшествия, 01.10.2020
Мужчина убил супругу из ревности
В Иркутской области в ДТП пострадали двое взрослых и ребёнок
В Иркутской области в ДТП пострадали двое взрослых и ребёнок
Происшествия, 01.10.2020
За рулём второй машины был пьяный водитель  
В Улан-Удэ вор накормил бомжей украденной курятиной
В Улан-Удэ вор накормил бомжей украденной курятиной
Происшествия, 01.10.2020
Вор стащил более 90 кг куриного фарша и желудков
Улан-удэнец сделал из веранды наркопритон
Улан-удэнец сделал из веранды наркопритон
Происшествия, 01.10.2020
Притон накрыли наркополицейские
В Улан-Удэ мать и дочь пострадали в ДТП
В Улан-Удэ мать и дочь пострадали в ДТП
Происшествия, 01.10.2020
Водитель съехала с дороги и врезалась в дерево
Жители Иркутской области сдают ружья и самодельные огнестрелы
Жители Иркутской области сдают ружья и самодельные огнестрелы
Происшествия, 01.10.2020
Добровольцам, принёсшим оружие, выплатили около 300 тысяч
В Улан-Удэ осудили избивших директора автомойки экс-сотрудников ГИБДД
В Улан-Удэ осудили избивших директора автомойки экс-сотрудников ГИБДД
Происшествия, 01.10.2020
Суд вынес приговор по нашумевшему делу сотрудников ГИБДД, которые вымогали взятку и напали на владельца автомойки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^