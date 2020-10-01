Житель Бурятии убил сидельца, требовавшего уважения

Убийство произошло после свадьбы
Житель Хоринского района Бурятии признан виновным в убийстве, которое совершил в ночь после свадьбы своего племянника.
Днём мужчина был гостем на свадьбе, а вечером уехал ночевать на гурт в местности Тужа. Со свадьбы ему дали в дорогу бутылку водки.
На гурту жил приятель мужчины, который до его приезда был трезв и пил только чай. Привезённую бутылку водки друзья открыли, причём гость, вернувшийся со свадьбы, выпил только две рюмки. Всё остальное употребил друг, который опьянел и ночью разбудил приятеля.
Пьяный мужчина начал ругаться, употребляя жаргонные слова. Он напомнил, что был судим и «сидевший». По этой причине начал предъявлять, что его более молодой друг разговаривает с ним не уважительно.
Разбуженный мужчина присел за стол и ответил: «Ну и что такого, что ты сидел! Успокойся!» За это получил удар кулаком по лицу. В ответ гость схватил нож, лежащий возле умывальника, и ударил им в бывшего сидельца.
Мужчина целился в руку, а куда попал, сам даже не понял. Как выяснилось позже, удар был смертельным.
Раненный был ещё жив и ушёл из дома, а мужчина бросил нож и пошёл спать. Проснувшись утром, он увидел на полу несколько капель крови, вытер их тряпкой и вышел на веранду. Здесь он увидел уже окоченевший труп вчерашнего собутыльника. Мужчина вернулся в дом и позвонил в полицию.
Как оказалось, удар пришёлся в грудную клетку. Смерть наступила от обильной кровопотери и шока.
На суде подсудимый заявил, что не хотел убивать, а всего лишь ответил на оскорбление и пытался проучить обидевшего его друга.
Хоринский районный суд признал его виновным по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Мужчину приговорили к восьми годам колонии строгого режима.
Но сельчанин обжаловал приговор в Верховном суде. Из приговора исключили отягчающее обстоятельство, а именно «совершения преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя». Мужчине смягчили приговор до 7 лет 6 месяцев лишения свободы.
Также из приговора исключили решение о взыскании в доход государства процессуальных издержек в размере 8925 рублей.
В остальной части приговор суда оставили без изменения, а апелляционную жалобу адвоката без удовлетворения.
Житель Бурятии убил сидельца, требовавшего уважения
Происшествия, Фото:
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