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Беглеца из воинской части Приморья нашли в Бурятии

Беглеца из воинской части Приморья нашли в Бурятии
Происшествия, 
Полицейские Бурятии задержали 39 человек, находящихся в розыске

Полиция Бурятии во время второго этапа операции «Розыск» задержала 39 человек. Эта операция направлена на розыск и задержание людей, скрывающихся от следствия и суда, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Полицейские нашли 39 разыскиваемых подозреваемых и обвиняемых. 32 из них искало МВД по Бурятии, четверых – республиканское УФСИН, трёх разыскивали правоохранительные органы Иркутской области, Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа. Также установлен один без вести пропавший человек.



В том числе 16 сентября в посёлке Наушки Кяхтинского района участковые обнаружили 21-летнего беглеца-военного. Он ещё в феврале самовольно оставил воинскую часть в Уссурийске Приморского района. В апреле молодой человек был объявлен в федеральный розыск. Задержанный передан инициатору розыска – военному следственному отделу по Уссурийскому гарнизону.

17 сентября в Приморском крае полицейские из Джиды задержали 32-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске за наркопреступление и кражу. Ещё в 2010 году в местности Пашинский остров недалеко от села Тасархой обнаружили более 73 килограммов марихуаны. Её спрятали для дальнейшего сбыта. В совершении преступления подозревались четверо граждан, один из которых скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. И вот спустя десять лет беглец был найден.

Также в городе Сергиев Посад Московской области задержан 45-летний уроженец Улан-Удэ, который находился в федеральном розыске с 2009 года за мошенничество, совершённое в Бурятии.


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