В центре Иркутска накрыли наркопритон

Мужчина семь раз попадал в поле зрения правоохранительных органов
В Иркутске полицейские пресекли деятельность наркопритона. Сотрудники выяснили, что местный житель с июнь по сентябрь этого года предоставлял свою квартиру в центральной части города для употребления наркотиков.
Задержанным оказался 47-летний местный житель, который ранее семь раз попадал в поле зрения правоохранительных органов.
Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств».
Всего с начала года в регионе пресечена деятельность 17 подобных притонов, девять из которых в Иркутске. Организаторы привлечены к уголовной ответственности либо подлежат привлечению к таковой.
Как сообщал «Байкал-Daily», улан-удэнец организовал наркопритон на своей веранде
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