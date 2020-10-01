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В Иркутской области за сутки выявили более сотни больных COVID-19

В Иркутской области за сутки выявили более сотни больных COVID-19
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Скончались более двухсот человек

По данным на 1 октября, в Иркутской области зарегистрировано19 276 случаев инфицирования коронавирусом, за последние сутки выявили 108 человек.

Сейчас госпитализирован 1125 человек, на амбулаторном лечении 609 пациентов. За всё время выздоровело 17 220 человек, 79 из выписались накануне.

Умерло 233 пациентов, в том числе четверо за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня 7098 случаев заражения COVID-19. Завершили лечение и выписались из больниц 5765 человек, умерло 73 человека. Проходят лечение в стационарах республики 590 больных. На амбулаторном лечении находятся 670 пациентов. 

коронавирус
 
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