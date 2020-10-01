Вор стащил более 90 кг куриного фарша и желудков
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже с территории базы по производству мясных полуфабрикатов в Советском районе Улан-Удэ. Вором оказался 44-летний уроженец Прибайкальского района, подрабатывавший в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Преступление произошло поздним майским вечером. Мужчина взломал навесной замок на металлическом контейнере рядом с цехом и украл несколько коробок с куриными фаршем и желудками, суповыми наборами. Всего он украл более 90 килограммов. Ущерб составил 9,5 тысяч рублей.
Мясные изделия он затем сложил в одну коробку и вынес с территории организации. Украденное мужчина съел в компании бомжей.
Вор злоупотребляет спиртным и в настоящее время подрабатывает на пилораме в районе.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Улан-Удэ вор накормил бомжей украденной курятиной
Происшествия, Фото:
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