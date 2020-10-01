Улан-удэнца ограбил незнакомец, которого он подвозил до дома

Конфликт вспыхнул из-за оплаты проезда



Ночью 28 сентября в отдел полиции Октябрьского района поступило заявление о грабеже от 21-летнего улан-удэнца. К молодому человеку на автозаправке в посёлке Стеклозавод подошёл неизвестный и за деньги попросил подвезти домой.



Водитель согласился. По приезду между ним и пассажиром возник конфликт по вопросу оплаты поездки. Словесная перепалка закончилась тем, что незнакомец избил водителя. Кроме того, он забрал с приборной панели его телефон. После чего скрылся в подъезде дома.



Полицейские задержали грабителя – 43-летнего мужчину. Чужой телефон изъяли в его квартире. Ранее мужчина был неоднократно судим за преступления имущественного характера.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



